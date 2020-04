WhatsApp y OMS lanza stickers para dar apoyo en plena pandemia

WhatsApp y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han lanzado un paquete de “stickers” que ayudará a las personas a estar conectadas durante y tras la pandemia de la COVID-19 y que, entre otros, incluye opciones para recordar a la gente que se lave las manos o para homenajear a los sanitarios.

Este conjunto de stickers “Together at Home” (Juntos en casa) ya está disponible en WhatsApp e incluye algunos textos traducidos en 9 idiomas (árabe, francés, alemán, indonesio, italiano, portugués, ruso, español y turco).

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020