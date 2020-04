¡Buenas noticias! No se reportan muertes de COVID-19 por tercer día consecutivo en Houston

Se identificaron 27 nuevos casos

Foto: City of Hoiston / Cortesía

HOUSTON – El miércoles fue otro día de noticias positivas en Houston, luego de que el alcalde Sylvester Turner anunció por tercer día consecutivo que no se han reportado muertes de COVID-19.

El alcalde dijo que identificaron 27 casos nuevos, pero ninguna muerte en los últimos tres días.

“Son noticias muy positivas. Nuestra esperanza es que continuemos por esta dirección”, dijo Turner.

“Seguimos necesitando que la gente se quede en casa y sigan practicando el distanciamiento social cuando salgan”, agregó.

El reporte de Turner fue dado antes de que la juez del Condado Harris Lina Hidalgo diera el suyo donde se anticipaba que Hidalgo implementaría el uso obligatorio de cubrebocas en público.

“Queremos que gente use máscaras fuera de casa. Es posible que uno se sienta bien, sin síntomas, pero eso no quiere decir que no pueda contagiar a otras personas”, explicó Turner.

Las muertes en la ciudad se mantienen en 34, pero los oficiales de la salud han informado que Houston no ha alcanzado el pico todavía. En la cifra de 34 no se incluyen las muertes del área metropolitana de la ciudad, solamente es la cuenta dentro de los límites de Houston.

“El virus está rompiendo todas las reglas”, dijo el doctor David Persse del Departamento de Salud de Houston. “El fenómeno de gente que no tiene los síntomas y aun puede contagiar a otros no es nada nuevo, pero al grado que este virus lo puede hacer es algo nunca antes visto”, concluyó el doctor.