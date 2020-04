Héctor Moreno renuncia a parte de su salario para donarlo a la lucha contra el coronavirus

View this post on Instagram

Uniendo fuerzas para un bien común estoy dispuesto a renunciar a una parte de mi salario, en apoyo a los esfuerzos realizados en la lucha contra el CoronaVirus (Covid 19) en el Estado de Qatar. Deseando que todos estén seguros. Mi mensaje primordial es que todos se queden en sus hogares para luchar juntos contra esta epidemia. ‎اود ان احيط الجميع علمًا بانني مستعد للتخلي عن جزء من راتبي، دعمًا للجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في دولة قطر ، اتمنى السلامة للجميع ، رسالتي للجميع البقاء في منازلكم لمكافحة هذا الوباء سوياً @qsl @qfa #YourSafetyIsMySafety @algharafaclub