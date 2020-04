Michael Jackson intentó conseguir una cita con Halle Berry

El polémico cantante puso sus ojos en la sexy actriz que le dio vida a "Catwoman"

Michael Jackson intentó conseguir en su momento una cita con la famosa intérprete Halle Berry utilizando como intermediario a uno de sus amigos. El productor musical Kenneth ‘Babyface’ Edmonds, que fue la persona a la que recurrió el malogrado rey del pop para que ejerciera de celestina, ha desvelado esta anécdota en un directo de Instagram que ha celebrado este lunes con su compañero de profesión Teddy Riley.

“Es una historia cierta”, ha prometido Edmonds. “En una ocasión, Michael me llamó y me preguntó: ‘Oye, Babyface, ¿sabes quién es Halle Berry? ¿La conoces?’. Le respondí que claro que sabía quién era y entonces añadió: ‘¿Me podrías hacer un favor? Quiero que la llames porque quiero proponerle que salga conmigo en una cita'”, ha recordado.

En realidad, Babyface no tenía el número personal de la guapa chica Bond, pero recurrió a su representante para hacerle llegar la propuesta de la estrella del pop que fue recibida con incredulidad.

“Después no sentamos a esperar su repuesta. No puedo decirte exactamente cuál fue la reacción de Halle, aunque me imagino que sería más o menos así”, ha desvelado antes de dar paso a un audio de la película ‘Boomerang’ en el que la actriz le decía al personaje de Eddie Murphy: “¿Qué sabrás tú del amor? ¿Qué crees saber del amor”.

Parece ser que Halle no se mostró receptiva a la idea de darle una oportunidad en el plano romántico a Michael Jackson y nunca llegaron a salir juntos.