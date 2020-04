Los neoyorquinos son “cínicos” admite su gobernador; el estado superó las 20 mil muertes por coronavirus

Ayer fue el tercer día consecutivo que con menos de 500 fallecidos

El gobernador Andrew Cuomo reveló anoche parte de la estrategia que ha usado para convencer a los neoyorquinos “cínicos” de quedarse en casa durante la pandemia de coronavirus: exponer todos los hechos, aunque sombríos, en sus conferencias de prensa diarias.

El gobernador explicó al ser entrevistado en “The Daily Show” de Trevor Noah que su estilo de “libro abierto”, que ha hecho que sus sesiones informativas diarias sean muy vistas en la televisión, es crucial para que los neoyorquinos entiendan los estrictos esfuerzos de mitigación de la pandemia en el estado.

“Si los neoyorquinos hubieran dicho: ’No, no lo haré””, y los neoyorquinos son un grupo desafiante, yo habría sido impotente”, dijo Cuomo al anfitrión Noah. “No puedo hacer cumplir una orden de permanencia en el hogar para 19 millones de personas”.

“Y son inteligentes y son cínicos. Si no te creen o no has presentado tu argumento, o no has presentado los hechos, no van a seguir tu orden”.

Debido a este temperamento, Cuomo ha sido transparente, compartiendo cosas como las discordantes proyecciones de muertes por coronavirus para ayudar a ejecutar su política pública, comentó New York Post.

“La capacidad de tener un plan dependía exclusivamente de que los neoyorquinos lo creyeran”, dijo Cuomo.

“No estoy allí para filtrar, no estoy allí para manipular. Aquí está la situación, aquí están los hechos, voy a contarles todo lo que sé”, dijo, y agregó que “no hay que endulzarlo”.

El 20 de marzo el gobernador ordenó medidas radicales sin precedentes que cerraron todos los negocios no esenciales en el estado y prohibió las actividades grupales al aire libre.

Los esfuerzos de mitigación, denominados “Nueva York en pausa”, entraron en vigencia la noche del 22 de marzo. En principio eran hasta el 29 de abril, pero se han extendido al 15 de mayo, por ahora

Al momento, NY es la región del mundo con más contagios de coronavirus: 262,268, incluyendo 20,354 fallecidos. Sólo está superada ligeramente por dos países completos: Italia (25,085 muertos) y España (22,157).

Ayer miércoles (474) fue el tercer día consecutivo que se reportaron menos de 500 muertes, una señal de que el brote podría estar estabilizándose después de varias jornadas con más de 700 fallecidos, destacó The New York Times.

El número de pacientes con virus en los hospitales también disminuyó, por noveno día consecutivo, dijo Cuomo en su sesión informativa.

