Marjorie de Sousa y su vestido de red deja ver todo lo que tiene debajo

View this post on Instagram

Así te celebro vida!!! Gracias🌈 gracias ❤️ gracias… #lavidaesunhermosoregalo #teamoinfinito #detumanoseñor #cumpleaños #sol #brillandofuerte #asícomosoy #photo @oscarponcemx #makeup @adriancastillomakeup #hair @elcamerinosaloon #stylistbybompani @enricobompani ❤️❤️❤️💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗 #quedateencasa