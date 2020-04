¿Qué nos espera a los demás? Neymar sufre de ansiedad mientras pasa la cuarentena en su mansión

El brasileño se encuentra pasando la cuarentena en su casa de 32,808 pies cuadrados

Resulta que Neymar, que se encuentra pasando la cuarentena en su fastuosa mansión de 32,808 pies cuadrados cerca de Río de Janeiro, sufre de ansiedad por no poder volver a jugar fútbol… ¿qué nos espera a todos los demás?

"No saber cuándo volver me da ansiedad. Quiero jugar, competir. Extraño el ambiente del club, mis compañeros en el PSG. Realmente extraño el fútbol". ➖ NEYMAR. pic.twitter.com/8tHqES8r5V — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) April 23, 2020

El brasileño, mediante su departamento de comunicación, expresó su malestar por no poder volver a la actividad y convivir con sus colegas del Paris Saint Germain, debido a que el sigue resguardado en su residencia en Brasil.

“No saber cuándo vamos a volver me provoca ansiedad. Es extraño no poder jugar, competir, el ambiente del club, no estar con mis compañeros del PSG”, admitió.