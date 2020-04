Tornados, lluvias y tormentas eléctricas al mismo tiempo en varios estados de EEUU

Mississippi fue azotado por un fuerte temporal esta madrugada después de la aparición de varios tornados en partes de Oklahoma, Texas y Louisiana, que dejaron al menos cinco muertos, incluído un trabajador de una fábrica de remolques cuyo cuerpo fue encontrado a un cuarto de milla de su lugar de trabajo.

El hombre murió en el condado Marshall del sur de Oklahoma, donde la tormenta golpeó a Madill, cerca del río Rojo, alrededor de las cuatro de la madrugada. La tormenta causó daños en la ciudad, incluidos en los barrios residenciales, según Donny Raley, gerente de emergencias de la ciudad.

Tornado just came through Texas Acres in Onalaska. My SHOP!!!! pic.twitter.com/Kmhy8f3gKq

— Garry (@OnalaskaGarry) April 23, 2020