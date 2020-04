Ultramaratonista ruso corre más de 100 kilómetros en 10 horas dando vueltas a su cama

El fondista ruso Dmitry Yakukhny no quiso ver desperdiciado sus entrenamientos por atender la cuarentena y corrió más de 10 horas alrededor de su cama en un ejercicio para reconstruir dentro de casa lo que sería una competencia de ultramaratón para la que se estaba preparando.

Yakukhny, avecindado en la ciudad de Vladivostok, Rusia, recorrió 100 kilómetros como prueba de su tenacidad y compromiso para completar lo que hubiese sido su participación en el emblemático Maratón des Sables que estaba programado para realizarse este mes en el desierto del Sahara y que fue aplazado a septiembre próximo a causa de la pandemia del coronavirus y en el cual se deben completar 250 kilómetros en siete días frente a condiciones extremas.

Russian athlete Dmitry Yakukhny claims to have covered more than 100 km while running laps around his bed for 10 hours straight amid coronavirus lockdown. https://t.co/ItXuKtUGo3

