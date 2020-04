‘100 Días Para Enamorarnos’: Erick Elías e Ilse Salas se sacan sus trapitos al sol

Los actores protagonizan la nueva comedia de Telemundo

Erick Elías e Ilsa Salas llegan a las pantallas de Telemundo a partir del 28 de abril con “100 Días para Enamorarnos“. En entrevista los actores dejan ver la divertida amistad que tienen fuera del set y lo que el uno sabe del otro.

– Tanto tiempo juntos grabando, ¿que han descubierto el uno del otro que la gente no sepa?

“Yo sí tengo muchos chismes”, comienza diciendo Ilse, a lo que Erick advierte rápidamente: “¡Espérate!”.

“Déjenme hablar, que si no no vamos a llegar a ningún lado. Va, te decía que tus fans seguramente sí saben que eres un tragón, porque subes tus fotos de todo lo que te tragas a Instagram, pero lo que no saben es que eres un aficionado al chisme de farándula, ¡jajaja!

“En sus ratos libres de ocio, me cuenta los mejores chismes que salen en las revistas del corazón”, cuenta Ilse.

“¡Pero te clavas, también te interesa!”, se defiende Erick.

“Yo no las busco en mi teléfono, pero ya estoy esperando al día siguiente para ver a Erick y que me cuente qué pasó después”, añade Ilse entre risas.

– Y tú Erick, ¿qué has descubierto de Ilse que la gente no sepa?

“Ella cae con todos los productos orgánicos que se puedan imaginar y acaba comprando todo y los prueba todos. Todo lo que diga “orgánico” lo compra y se lo unta, ¡jajaja!”, dice Erick.

Ilse le da la razón, “es verdad, y a saber si es orgánico”.

“Quiero invitar a toda la gente a que no se pierda “100 Días para Enamorarse”, es una historia divertida que creo que en esta situación que estamos viviendo ahora, en este momento de estar en casa. Con la familia es riquísimo echarse y pasar un buen rato y se van a identificar muchísimo con las historias”.