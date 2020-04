Afrika Zavala derrite Instagram al presumir su pancita de embarazo

View this post on Instagram

“Mamá, sé que es difícil. Y que esta no es la forma en que imaginaste tu embarazo, 🤰 ya sea el primero, ó segundo. Sin baby showers, sin contacto social, con miedo al contagio, miedo a estar sola, miedo a parir en hospital, en el que se supone, sería el lugar más seguro para hacerlo. Este no era el mundo en el que planeabas dar a luz a tu bebé, esta no es la forma que se suponía debía ser. Esta bien si lloras un poco, porque esta bien llorar a los "hubieras" y al "ojalá fuera diferente" está bien sentirte temerosa, está bien estar ansiosa. Nunca ha existido una guía sobre como afrontar un embarazo durante una crisis pandémica global. Esta bien preocuparse por el futuro, mamá, porque sabes que el posparto tampoco será como lo planeaste. Llora, si, pero después respira profundo, y continúa, que vendrán días mejores, pronto llegarán. Y en el momento en que tu bebé encuentre su camino en este mundo hermoso, caótico y extraño, no retrocederás ni desearías hacerlo, pues tendrás a lo más valioso en tus manos, tu bebé. Este bebé es tu medicina, la medicina para tu alma, tu corazón, ♥️para tu pareja, incluso para el equipo médico que estará presente en el nacimiento, porque los bebés son esperanza y vida, son un milagro, y los milagros realmente existen. No estas sola, Todas las mamás del mundo estamos aquí en todas las formas en las que podemos estar para ti, no estás sola, nunca estarás sola y superarás esto. Millones de mamás darán a luz a sus bebés al mismo tiempo en todo el mundo, 🌎 durante toda esta temporada, animemonos unas a otras. me encantaría que etiquetarás a una madre embarazada que tal vez necesite escuchar esto. Lo mejor esta por llegar… Créditos: Mamá Actual