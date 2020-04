Escándalo: Por corrupción el Olympiacos podría descender a segunda división

El Olympiacos, el equipo más conocido del fútbol griego podría perder la máxima categoría debido a un escándalo de corrupción y amaño de partidos que se dio en el 2015.

Según reportó la agencia EFE, unas 15 personas y el equipo en el que militaron los mexicanos Alan Pulido y Nery Castillo, así como el club Atromitos, que también forma parte de la Superliga griega, se enfrentan a las penas más duras del reglamento del fútbol de ese país siguiendo el artículo 27 del Código de Conducta de la Federación de Fútbol Helena (EPO); “amañar el resultado de un partido con la finalidad de realizar apuestas”.

Las penas en cuestión son el descenso de los clubes implicados a la categoría inferior, una multa de hasta 3 millones de euros a cada equipo y una suspensión de por vida a cada individuo implicado.

El partido que tiene a ambos en el ojo del huracán se jugó el 4 de febrero de 2015 y acabó 2-1 a favor del Olympiacos. El encuentro ya fue investigado en su momento, pero la EPO decidió archivar el caso.

Hace poco la investigación revivió y fue realizada durante seis meses por un miembro del Código de Conducta griego, que dictaminó que existen sospechas razonables contra ambos clubes, por lo que se continuará con las averiguaciones.

Entre los acusados de participar en este amaño está el controvertido presidente del equipo del Pireo, Evangelos Marinakis, quien también dueño del Nottingham Forest, de la Football League Championship. En caso de ser encontrado culpable y condenado por la EPO, tendría que renunciar a ambos clubes.

News breaking in Greece, Olympiacos set to be relegated to 2nd tier as there are allegations of involvement in match fixing scandal. Owner Evangelos Marinakis (who also owns Nottingham Forest) – faces a £2.6 Million fine + Lifetime ban from football pic.twitter.com/4T6nQ5tFP1

— LFC Views (@Mobyhaque1) April 25, 2020