El escueto mensaje de Trump a Melania por su cumpleaños

El presidente Donald Trump felicitó con un escueto mensaje en Twitter a su esposa, la primera dama Melania Trump, por su cumpleaños 50.

“¡Feliz cumpleaños a Melania, nuestra gran Primera Dama!”, tuiteó.

Happy Birthday to Melania, our great First Lady!

El mensaje del mandatario generó miles de respuestas, varias de ellas críticas a la Primera Dama y al presidente mismo, incluso algunos usuarios compartieron imágenes de los desnudos que hizo la exmodelo.

La cuenta oficial de la Casa Blanca publicó algunas fotografías y una felicitación: “Feliz cumpleaños @FLOTUS!”

Las fotos corresponde a distintos eventos liderados por la Primera Dama y sus campaña #BeBest (#SéMejor) en contra del acoso cibernético.

Entre las respuestas al mandatario, el actor Terrence K. Williams compartió un video en nombre de la comunidad afroamericana, afirmando que ésta aprecia lo que el actuar Gobierno ha hecho por sus miembros.

Happy BIRTHDAY MELANIA TRUMP

The Black community loves you and appreciate you so we made a very special video for you!

We are honored to wish you happy birthday!

You deserve more respect than you get. God bless you First Lady!

Today is your day pic.twitter.com/c6j4fvf00Y

— Terrence K. Williams (@w_terrence) April 26, 2020