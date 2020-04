Proponen que el Subway sea gratis para trabajadores esenciales durante crisis de coronavirus

Tomando en cuenta que el mayor porcentaje de los trabajadores esenciales de la Gran Manzana, aproximadamente el 70%, son personas de las minorías, principalmente hispanos y afroamericanos, funcionarios electos están pidiendo a las autoridades de la Ciudad y el Estado, y a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), que mientras dure la crisis del coronavirus se les permita usar de manera gratuita el servicio del Subway y autobuses.

La petición la hicieron este lunes el presidente del condado de Brooklyn Eric Adams y el concejal Ydanis Rodríguez, presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal, quienes aseguraron que prácticamente son estos trabajadores los únicos que están usando el transporte público para llegar a sus trabajos, y una gran mayoría de ellos son personas de bajos ingresos.

Durante una rueda de prensa a tempranas horas de la mañana en las afueras de la estación del Subway Jay Street-MetroTech, en Brooklyn, Rodríguez y Adams distribuyeron máscaras a los usuarios antes de que ingresaran a las instalaciones del metro y tomar el tren para dirigirse a sus trabajos. “Hay que darles el transporte público gratis a los trabajadores en la primera línea. Y nos preguntamos ¿quiénes son ellos? Son doctores, enfermeras, paramédicos, pero también trabajadores en el supermercado, en las bodegas, y es por ellos que queremos que juntos, el Estado, la Ciudad y la MTA, trabajen en este plan”, dijo Rodríguez durante la rueda de prensa.

During these increasingly challenging times we need to make sure that all essential workers continue to receive the support they need. pic.twitter.com/FS4CeNhdPS

Entre tanto, Adams escribió en su cuenta de Twitter: “Debemos hacer más que aplaudir a los trabajadores esenciales a las 7 en punto cada noche. Debemos cuidarlos durante todo el día. @Ydanis y yo estamos pidiendo a la @MTA que les proporcione #freefares (pasajes gratis) durante la pandemia del #COVID19”.

We must do more than clap for essential workers at 7 o’clock each night. We must care for them around the clock. @Ydanis and I are asking the @MTA to provide them #freefares during the #COVID19 pandemic. We distributed donated masks to commuters this morning in Downtown Brooklyn. pic.twitter.com/n62iDirK0I

— Eric Adams (@BPEricAdams) April 27, 2020