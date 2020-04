4 aspectos clave a considerar para recibir la ayuda de $1,200 por coronavirus

IRS actualizó las dudas frecuentes de contribuyentes

La Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS) está actualizando las preguntas frecuentes que recibe de contribuyentes sobre el pago de la ayuda por coronavirus.

Hay cuatro aspectos que recientemente publicó:

1. La cuenta de banco

Miles de contribuyentes han proporcionado recientemente o proporcionarán su número de cuenta bancaria, lo que ha generado dudas sobre cuándo recibirán los $1,200 dólares de apoyo.

“Si ingresa su información bancaria en Obtener Mi Pago cualquier día hasta el mediodía del martes, su fecha de pago estará disponible a partir del sábado siguiente en Obtener mi Pago”, explica IRS.

Agrega que después del martes, la fecha de pago disponible será hasta el segundo sábado posterior, es decir, no el inmediato.

IRS indica que los cheques de algunos contribuyentes pudiera estar en camino, por lo que agregar la cuenta bancaria no suspenderá ese proceso. El dinero será recibido en un máximo de 14 días.

2. El estado de su pago

Hay dos escenarios sobre esta pregunta, indica el IRS:

El sistema puede reportar que se ha procesado un pago, hay una fecha de pago disponible y el pago se debe enviar por depósito directo o por correo.

La persona es elegible, pero no se ha procesado un pago y no hay una fecha de pago disponible. Entonces se sugiere seguir el proceso en Obtener Mi Pago.

3. Información extra

La Ley CARES puede considerarlo como viable para la ayuda, pero el IRS no tiene sus datos.

“Se le dará la oportunidad de proporcionar su información bancaria una vez que haya verificado adecuadamente su identidad”, advierte el Gobierno. “El depósito directo es la forma más rápida de obtener la ayuda”.

Se sugiere seguir los pasos en Obtener Mi Pago.

4. Estado de pago no disponible

El IRS no puede determinar su elegibilidad para un pago en este momento, debido a que el interesado no presentó una declaración de impuestos de 2018 o 2019 o su reciente declaración no se ha procesado por completo.

Si no se proporciona una fecha de pago, las actualizaciones del estado de pago no se realizan más de una vez por día. Habrá que revisar constantemente el sistema.

También puede revisar Obtener Mi Pago.