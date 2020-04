62% no ha recibido cheque de beneficio y 52% de los latinos ha perdido a alguien por coronavirus en Nueva York

Casi la mitad (46%) de los residentes de la ciudad de Nueva York dijeron que conocen por lo menos a una persona que ha muerto por el coronavirus, un hallazgo sorprendente que revela cuán profundamente la enfermedad ha devastado NYC, según una nueva encuesta publicada el lunes.

El sondeo de Siena College arrojó que 46% los residentes de NYC conocía a alguien muerto por COVID-19, al igual que el 36% de los suburbanos y el 13% de los habitantes del norte del estado. En total, aproximadamente un tercio de los votantes en todo el estado conocen a alguien que ha fallecido por la pandemia.

El virus ha afectado particularmente a las comunidades minoritarias de Nueva York: el 52 % de los votantes latinos y el 48% de los negros conocen a alguien que ha muerto, en comparación con el 25% de los blancos.

“El costo humano es casi insondable”, dijo el encuestador Steven Greenberg. “La mitad de los votantes latinos y negros conocen a alguien que falleció por este virus insidioso”.

Nueva York sigue siendo el estado con más casos de COVID-19 en la nación: contagios y fallecidos al momento.

Además, 51 % de los votantes en todo el estado dijeron que conocen a alguien que está infectado con el virus, principalmente en NY.

Ella son algunos de los otros hallazgos:

Esta encuesta de Siena College se realizó del 19 al 23 de abril y se consultó a 803 votantes registrados en todo el estado de Nueva York. Tiene un margen de error de más o menos 3,7 puntos porcentuales, acotó New York Post.

Más detalles del sondeo aquí.

New Siena College Poll Monday (4/27) on NYS Voters’ Views on Cuomo, Trump, Coronavirus https://t.co/UC4j98Jzzq

— SienaResearch (@SienaResearch) April 24, 2020