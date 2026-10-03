Dua Lipa hace estallar Madrid tras llegar como invitada al concierto de Shakira

Shakira sigue sorprendiendo a sus seguidores en su residencia en la ciudad de Madrid y en su más reciente concierto llevó como invitada especial a otra artista de talla global como lo es Dua Lipa, quien encendió el ambiente en el Macondo Park, según lo que se aprecia en las imágenes compartidas por el portal Billboardar.

Este fue el segundo día del regreso a las presentaciones de Shakira en su residencia y a su vez significó la octava. Es decir, que ya le restan solamente cuatro conciertos de la gira “Las Mujeres ya no Lloran World Tour”, todos en la capital española.

Shakira demuestra su admiración por Dua Lipa

La artista colombiana detuvo por un momento su show mientras tenía a un pequeño grupo que la acompañaba para realizar una presentación llena de halagos, demostrando su admiración hacia Dua Lipa.

“Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción, que significa tanto para mí, con esta mujer tan admirada, tan querida en el mundo entero y en mí personalmente porque me declaró oficialmente desde hoy su fan“, resaltó Shakira, antes de mencionar el nombre de Dua Lipa, que hizo estallar al público mientras las artistas se corrían a abrazarse, para luego deleitar al público con ese gran dueto.

Dua Lipa y Shakira: una combinación perfecta

Las artistas llenaron a los seguidores de una felicidad tremenda con la suavidad del sencillo “Antología“, un clásico de la colombiana, donde demostraron su perfecta sincronización de voces entre la grave y la más ligera.

Sin duda alguna, este fue uno de los momentos más especiales de la noche de este sábado en el Macondo Center y a la vez nostálgico, debido a que llenó de recuerdos a muchos seguidores.

Shakira se presentará mañana nuevamente y le restarán solamente las tres funciones del 9, 10 y 11 de octubre, para dar por concluida su exitosa gira. Sin embargo, antes del cierre deben haber muchas más sorpresas y más invitados. Uno de los confirmados es Maluma, quien debe asistir a España para subirse al escenario con Shakira en la fecha del 9 de octubre.

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