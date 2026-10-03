Cristiano Ronaldo incendia el vestuario de Portugal tras “like” a polémico mensaje de Felipe Melo

La polémica en torno a Cristiano Ronaldo está lejos de apagarse en Portugal. Al contrario, el astro portugués volvió a colocarse en el centro de la conversación tras un gesto en redes sociales que muchos interpretaron como un respaldo a las críticas dirigidas contra sus compañeros de selección y el técnico Jorge Jesús.

El exjugador del Real Madrid dio “like” a una publicación de Instagram del brasileño Felipe Melo, quien cuestionó el trato que, a su juicio, recibe CR7 dentro de la selección portuguesa.

“Hay una diferencia enorme entre la forma en que los portugueses tratan a Cristiano Ronaldo y cómo los argentinos tratan a Lionel Messi”, comenzó diciendo Melo.

Cristiano Ronaldo deu like no IG a estas declarações de Filipe Melo que criticou o tratamento dos jogadores portugueses para com o capitão ? pic.twitter.com/NKspyeEcZ6 — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 2, 2026

El exmediocampista fue más allá y criticó la actitud de algunos integrantes del combinado luso.

“Veo más respeto por parte de los rivales hacia Cristiano que de sus propios compañeros. ¿Vieron al jugador del Napoli que marcó ayer? Se enfadó muchísimo e incluso empujó a Jorge Jesús. Veo más respeto de los adversarios que de quienes comparten vestidor con él. Nadie en esa selección se acerca al nivel de Cristiano. No se puede permitir que el mejor jugador de la historia se marche así”, afirmó.

El “like” de Cristiano alimenta la controversia

El video de Felipe Melo se volvió viral, pero la polémica creció todavía más cuando Cristiano Ronaldo reaccionó con un “like” desde su cuenta oficial de Instagram.

? ???: Cristiano Ronaldo has LIKED an Instagram post in which Felipe Melo criticizes the Portugal players. ???



?? “They don’t treat Ronaldo the way Argentina’s players treat Messi.”



“NONE of them comes close to Cristiano.” pic.twitter.com/0yvvtnlI8C — The Touchline | ? (@TouchlineX) October 3, 2026

El gesto fue interpretado como una señal de que el delantero del Al-Nassr comparte las críticas sobre la manera en que se manejó su sorpresiva salida de la concentración de Portugal y el trato que ha recibido en los últimos días.

Melo también destacó el respeto que, a su juicio, Ronaldo continúa despertando entre sus propios rivales. “Veo mucho más respeto en los rivales cuando juegan contra Cristiano Ronaldo, y ayer Hojlund se enfadó mucho con Jorge Jesus porque su ídolo es Cristiano Ronaldo, en lugar de la selección portuguesa. Eso está mal, porque allí nadie se acerca a los tobillos de Cristiano Ronaldo. No se le puede dejar salir así como si nada hubiera pasado”, dijo.

El hecho de que Cristiano haya dado “me gusta” precisamente a este mensaje añade todavía más gasolina a un asunto que parecía destinado a apagarse tras sus tres victorias con Portugal. Su gesto, aunque no vaya acompañado de ninguna declaración, ha reabierto el debate sobre lo ocurrido en la concentración y vuelve a colocar al capitán en el centro de la conversación.

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