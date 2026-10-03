Apuñalan a un policía fuera de servicio durante un intento de robo en El Bronx   

Un oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que estaba fuera de servicio fue acuchillado el viernes en El Bronx, de acuerdo con lo que informaron las autoridades.

Los funcionarios neoyorquinos indicaron que el ataque tuvo lugar cerca de las 2:00 de la tarde, cerca de la avenida Rochambeau y la calle 206 Este.

El detective, Jose Mercedes, fue emboscado y apuñalado en diferentes oportunidades por dos sujetos en bicicleta eléctrica; se le acercaron y trataron de arrebatarle su cadena de oro mientras estaba vaciado el maletero de su vehículo.

La información preliminar señala que el asalto sucedió en medio de un intento de robo, explicó el alcalde Zohran Mamdani en la red social X.

El acuchillamiento sangriento se desarrolló cuando el agente del NYPD se defendió de los ladrones, agregaron fuentes policiales.

Earlier today, an off-duty NYPD detective was stabbed several times in the Bronx during what preliminary information indicates was an attempted robbery.



I visited the detective and his family at Jacobi Hospital with Police Commissioner Tisch.



He is thankfully in stable? — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 2, 2026

Mamdani y la comisionada de la policía Jessica Tish cancelaron una rueda de prensa prevista para la tarde del viernes sobre las estadísticas trimestrales de la criminalidad para visitar al agente herido en el Hospital Jacobi, informó New York Post.

“Afortunadamente, su estado es estable y espero que se recupere pronto y por completo”, escribió el alcalde.

Mercedes fue apuñalado al menos siete veces en el cuello y la pierna; posteriormente, fue llevado al centro médico. Las fuentes señalan que dos sospechosos masculinos escaparon inmediatamente en sus bicicletas eléctricas.

Al menos uno de los sospechosos estaba involucrado en un robo previo de una motocicleta. Las fuentes dijeron que no quedó claro si le robaron al investigador acuchillado.

? WANTED FOR ROBBERY: On Friday, October 2, 2026, at approximately 1:44 P.M., on the northwest corner of Rochambeau Avenue and East 208 Street, a 33-year-old male victim was approached by two unidentified individuals on a motorized bike. The two individuals stabbed and slashed? pic.twitter.com/3EjGm3Sc9E — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 3, 2026

Una persona de interés había sido detenida por la policía el viernes en la noche, aunque no se cree que haya atacado a Mercedes, agregaron las fuentes.

Las autoridades neoyorquinas no dieron a conocer si los atacantes conocían a la víctima ni tampoco identificaron un posible móvil.

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