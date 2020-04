Bella por dentro y por fuera: el peligroso escote de Azucena Cierco y su mensaje lleno de amor

View this post on Instagram

¡Feliz lunes chaparritos! Yo se que muchos de ustedes se preguntan cómo puedo ayudar en estos tiempos tan difíciles en donde no nos alcanza ni para nuestra familia, no es fácil, pero tal vez habrá otros que si tienen algo extra que compartir así que aquí les paso la info pues a través de @caritasmexicanaiap y @caritasmerida se nos invita a que donemos despensas para la gente más necesitada en estos momentos de cuarentena en Mexico. Cómo saben en México hay mucha pobreza y ahora muchas familias sin trabajo que viven día a día están pasándola muy muy mal así que si tú puedes ayudar sólo entra a esta página y pon tu granito de arena, una despensa es una gran ayuda. Aquí el link: http://www.donadespensas.mx Ayudemos al padre @gserradm a difundir este mensaje 🙏🏻 . . #unidos #ayuda #despensas #caritas #familiacatolica #episcopadomexicano #coronavirus #hambre #nomasniñosconhambre