Directora de sala de emergencia en NY que se suicidó no pudo con tantos pacientes muriendo a su alrededor

El padre de Lorna Breen, la doctora de sala de emergencias que se suicidó en Nueva York aparentemente por la presión que experimentaba en su trabajo, dijo que su hija “puso su vida en riesgo en primera línea para cuidar de otras personas”.

Breen laboraba como directora de sala de emergencia en New York-Presbyterian Allen Hospital, en Manhattan, se quitó la vida el domingo mientras permanecía con su familia en Charlottesville, Virginia.

De acuerdo con la información disponible al momento, Breen, de 49 años, estuvo una semana encerrada porque se contagió con COVID-19, pero había retomado al hospital a trabajar.

La mujer, supuestamente, no padecía de problemas mentales o emocionales.

Dr. Lorna Breen was medical director of one of NYC's top hospitals.

She killed herself Sunday.

She had been talking about how crushed she and other doctors on the frontlines were. She especially noted how hard it was to not be able to save #COVID19 patients. pic.twitter.com/sOFHlAdCoC

— Victoria Brownworth (@VABVOX) April 27, 2020