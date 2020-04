Parientes reclaman respuestas por muertes masivas en hogar de ancianos de Flushing, Queens

NUEVA YORK – Parientes de ingresados en un centro de cuido de ancianos en Queens asociado con la muerte de decenas por coronavirus manifestaron temor e incertidumbre al no contar con detalles sobre el estado de salud de sus familiares.

El hermetismo de los administradores de Sapphire Center for Rehabilitation and Nursing en el vecindario Flushing ha llegado al punto que algunos parientes de los ingresados no han tenido contacto con ellos desde hace semanas.

Este viernes, reportes de medios locales como ABC News alertaron de fallecimientos masivos de ancianos en el lugar como resultado de complicaciones con COVID-19 y el manejo de la emergencia. El informe indica que, al menos, 29 personas han muerto en Sapphire, en el periodo entre el 1 de marzo y el 15 de abril.

La madre de Berna Lee es una de las ancianas admitidas en el espacio.

Sin embargo, Berna no ha podido ver por ninguna vía a su madre, de 77 años, desde hace semanas.

La última vez que tuvo noticias de ella, la mujer sufría neumonía y fiebre alta. Sin embargo, según relató, no se le había administrado la prueba para detectar la enfermedad, a pesar de estar entre las poblaciones más vulnerables.

“Yo siento una tremenda frustración, coraje y temor con pánico. Estoy verdaderamente asustada por mi mamá”, declaró a la televisora.

“Yo sé que ella está batallando y yo solo necesito que ella sepa que estoy peleando por ella”, argumentó la mujer, quien cuestionó el silencio de la institución.

En unas declaraciones a NBC News, Michael Balboni, el director ejecutivo de la Asociación de Centros de Atención Médica de Nueva York / Consultor del Centro Sapphire, confirmó el deceso de 29 residentes en el lugar.

“Dentro de ese tiempo, si hay 29 muertos, es una tragedia ya que son vidas, pero durante una pandemia como esta no sería una aberración”, señaló. “Es un momento muy difícil para una instalación de cuidados a largo plazo”.

El portavoz agregó que los funcionarios del Departamento de Salud de la Ciudad visitaron el centro este jueves y no encontraron problemas.

“Por asombrosos e impactantes que sean estos números, veremos más de esto en las instalaciones de vivienda asistida. Esta es una enfermedad cruel que ataca a los ancianos y los enfermos”, continuó Balboni.

Por su parte, el asambleísta demócrata de Queens tronó contra los operadores del hogar por no suministrar información a los familiares de los ingresados, muchos de los que lo han llamado pidiendo su intervención.

“Luego de que descubriéramos que hay entre 30 y 60 posibles muertos por coronavirus en este centro de cuido por el coronavirus, nosotros seguimos sin obtener respuestas del estado o por el director de enfermería del lugar. Hay muchas familias como mis constituyentes aquí que merecen respuestas”, indicó Kim en un video desde el exterior del lugar.

29 people died at one of our nursing homes from #COVID19 and we still don't have answers. Families deserve to know what the hell is going on. pic.twitter.com/vMHK10IuS2

— Ron T. Kim (@rontkim) April 16, 2020