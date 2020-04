El polémico “reto viral” de una modelo boliviana para ayudar a personas afectadas por el coronavirus

Un concurso para conseguir un “me gusta” en redes sociales a cambio de una ayuda para gente que pase hambre o no tenga dinero para medicinas le costó este sábado un aluvión de críticas a la modelo boliviana Stephanie Helera.

La modelo y actriz, de 30 años de edad, publicó en redes sociales un video en el que anunciaba que daría semanalmente 300 bolivianos (equivalentes a unos $43 dólares) a cambio de etiquetar a personas necesitadas de esa ayuda dando “me gusta” a sus perfiles de Facebook e Instagram.

Helera aseguraba que daría ese dinero una vez a la semana durante 5 semanas a quien ella eligiera entre los etiquetados como “personas que tienen hambre”, “que no tienen para comer” o no pueden pagar medicamentos que demuestren que necesitan avalados con una receta médica.

#stephanieherelachallenge es la etiqueta en redes sociales para este desafío, que está generando numerosos comentarios, que incluso lo comparan con el libro luego llevado al cine “Los juegos del hambre” de la estadounidense Suzanne Collins, una novela apocalíptica en la que sus protagonistas luchan a muerte por sobrevivir en una situación de injusticia social.

Hola Steph, soy Katniss representó al distrito 12 estoy muy entusiasmada de participar en estos juegos, ojala sea la ganadora de los 300 Bolivianos que mucha falta me hace gracias. #StephanieHerelaChallenge #Bolivia pic.twitter.com/ZD1rxfoqHD

"LOS CONCURSOS DEL HAMBRE" Todo concursante debe ponerse la ropa más rota que tenga y enviarle sus datos de pobreza extrema a #stephanieherelachallenge

OJO antes que nada no se olviden seguirla en sus redes; porque si no, no vale. pic.twitter.com/TytQ3QgAZP

— Merycita Urape (@MerycitaU) April 25, 2020