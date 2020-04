No han enterrado a un hispano contagiado en Nueva York: su esposa está varada por falta de vuelos

Aún siendo ciudadana estadounidense, la señora no ha podido regresar de su país natal, El Salvador

Ovidio Barahona murió por complicaciones derivadas del coronavirus en Brooklyn (NYC) hace unas semanas, y aún su esposa Idalia no ha podido regresar desde El Salvador, a donde había viajado antes de la cuarentena.

“Esperando acá. No ha habido cambios porque mientras no abran los aeropuertos no podemos hacer nada”, dijo su esposa Idalia a NY1 Noticias.

La señora conversó desde una iglesia en San Vicente, en el país centroamericano, donde quedó varada por el cierre de fronteras y aeropuertos. Ello le impidió regresar para acompañar a su esposo en sus últimos días, aún siendo ciudadana estadounidense.

Carmen Molina, periodista y escritora del libro “Salvi-Yorkers”, ha recopilado durante las últimas semanas los casos de muchos salvadoreños que hoy atraviesan un drama familiar por el virus en Nueva York.

Gracias a @SOLORZANOORBITA por permitirme informar en exclusiva sobre la muerte del salvadoreño Oscar Ovidio Barahona a causa del #Covid_19 en #Brooklyn https://t.co/1uT0OkaLh3 pic.twitter.com/yB4C4jeqq9 — Carmen Molina Tamacas (@cmtamacas) April 1, 2020

Idalia no ha podido volver porque “Los vuelos humanitarios que ha coordinado la Embajada de EEUU para ciudadanos y residentes se han enfocado en el área de Texas”, agregó Molina.

La señora ha dicho que prefiere esperar para viajar directamente a Nueva York y así evitar el riesgo de quedarse varada, nuevamente a medio camino.

Por ahora el resto de la familia Barahona continúa esperando el regreso de Idalia para que su esposo sea cremado y finalmente se pueda realizar un funeral.