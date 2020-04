Periodista expone por “accidente” su “infidelidad” en vivo: mujer semidesnuda al fondo en plena transmisión

La supuesta amante se defiende sin pudor alguno

La periodista Alexia Rivas se defendió públicamente luego de que saliera “semidesnuda” en una transmisión por videoconferencia de Alfonso Merlos, a pesar de que ésta era la supuesta pareja de la colaboradora televisiva Marta López.

El escándalo inició la semana pasada cuando Merlos comentaba para el programa Estado de Alarma, y a Rivas se le ve de fondo luciendo lo que parece ser un bikini nude.

El comentarista estaba dando su opinión sobre la actuación del Gobierno con la medida de desconfinamiento de los niños.

Ni Merlos ni la comunicadora parecían percatarse de lo que estaba grabando la cámara.

Rivas apareció una segunda vez durante el programa. En esa ocasión, lucía el pelo recogido y sostenía lo que parecía ser una lata de refresco.

Sin embargo, tras el revuelo causada en el ciberespacio por las imágenes, Rivas argumentó que lleva unas tres semanas de relación con Merlos.

“Para mí es el pasado de Alfonso y si ella pensaba algo… Quiero puntualizar que Alfonso me ponía comentarios en mis fotos públicas que se podían interpretar como cariñosos. Desde que hemos comenzado a crear algo nunca nos hemos escondido”, sostuvo Rivas, según citada por El Español.

La reportera agregó que ambos se conocen desde hace mucho tiempo más. “Le conozco de hace unos cinco años. Los mensajes que hemos intercambiado a lo largo de los años han sido profesionales. Yo sí que tengo que decir que cuando yo comienzo a conocer a Alfonso es soltero y, por lo tanto, el resto es su pasado”, planteó.

“La situación es anómala. No puedes estar saliendo y entrando de tu casa, no es lo mismo que quedar un día en un bar. Mira, María, soy joven, tengo 27 años, creo en el amor, y estoy contenta e ilusionada”, agregó.

Dijo que, aunque en un principio, se agobió por la situación de encierro y el posible alcance de la situación; ahora se encuentra más tranquila.

Estaba “muy agobiada, muy agobiada porque hay que tener en cuenta que Alfonso en su casa hace viodellamadas todo el día. Entonces, ya lo habíamos hablado: ‘Si pasas por aquí no hay ningún problema, no se va a ver. Tranquila, vete al jardín’. Cuando veo el vídeo yo le llamo: ‘Alfonso ha habido un error. No pasa nada, es lo que hay, ha habido un error de cálculo con tu ordenador, qué le vamos a hacer, no hemos matado a nadie'”, sostuvo.

La idea general era que Merlos mantenía una relación con López desde octubre de 2019.

Por su parte, López, dijo que prescindió de los servicios del abogado amigo de Merlos para que éste supuestamente deje de “sacarle en cara” que la sigue ayudando. “Yo no quiero empezar a sacar cosas, pero esto ha sido fortuito. Yo no quiero seguir con esta guerra. Si a mí Alfonso me llega a decir que lo siente, que es verdad, que me ha sido infiel, ya está, no pasa nada”, indicó en “Ya es mediodía”.