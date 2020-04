Después de casi 100 años, abren maleta de soldado fallecido en la Primera Guerra Mundial

El contenido de una maleta que estuvo casi 100 años sin abrirse se convirtió en una cápsula de tiempo que desde el 1916 guardó parte de la vida de Ted Ambrose, un soldado británico fallecido en la Primera Guerra Mundial.

Un sobrino de Ambrose halló recientemente la valija en su casa y le preguntó al historiador Dan Hill si le interesaba estudiar el contenido.

Con ayuda de esos objetos, el historiador desentrañó la historia del soldado.

When I got that call from Ted’s great-nephew almost 100 years later, in truth, I had no idea what to expect. But opening that case, what I saw took my breath away. It was Ted’s whole life. A time capsule, sealed since 1916. pic.twitter.com/wdI7gSs4oO

A few weeks later Mrs Ambrose received her boy’s effects, but couldn’t bare to look at them. She put them in a suitcase and closed it up. Opening it only once after the war to add the medals he never saw. Into the loft it went, where it remained untouched for over ninety years. pic.twitter.com/gEobjeDzOv

