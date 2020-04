Joven salvadoreño estudiaba trepado en un árbol hasta que presidente Bukele le manda regalo

La única forma que tenía Alexander Contreras para tomar clases en línea era ésa, hasta que una foto en Facebook lo cambió todo

Hasta hace algunos días, el joven salvadoreño Alexander Contreras se subía a un árbol de guama cerca de su casa para poder tomar sus clases.

El sacrificio lo hacía prácticamente todos los días por varias horas. Era la única opción que tenía para lograr acceso a internet y estudiar desde su humilde hogar en medio de la pandemia por coronavirus.

“Cuatro horas, todos los días, acá aguantando sol o aguantando calor con tal de recibir mi clase”, declaró el joven a Primer Impacto.

Su padre Miguel Angel, empleado de un restaurante, no le alcanza el dinero para pagar la conexión a internet.

Aunque en lugar de quejarse de su situación, el residente del Departamento de Ahuachapán ha hecho todo lo que está en sus manos para no perder su educación, al padre decidió tomarle una foto a su hijo en acción y subirla a Facebook.

“A mí me dejó bastante impactado verlo a él estudiando arriba del árbol…Yo me sentí completamente mal, pero ya económicamente yo no podía ayudarle más para que él las tomara de otra manera”, relató.

A partir de esa publicación, el escenario para la familia cambió radicalmente.

El gobierno del presidente Nayib Bukele vio las imágenes y decidió intervenir a las pocas horas de que la imagen circulara.

“Nosotros para acatar las órdenes del presidente le hemos traído pues una computadora, un monitor…, teclado y ‘mouse’”, dijo Fabricio Mena, subsecretario de Innovación del Gobierno.

Alexander, quien cursa tercer año de periodismo, recibió el regalo entre lágrimas, todo indica que más por el detalle que tuvo su padre que por lo que recibió.

“Mi papa está muy feliz por todo esto. Ayer él me habló cuando vio el tuit de Nayib Bukele, y me decía: ‘mirad, lo que te van a poner, me decía; tú que tanto has querido esto y yo no te lo he pedido poner por motivos económicos”, expresó el muchacho tras recibir el equipo.

Agregó que se siente “muy bendecido, feliz y motivado por seguir luchando por sus sueños”.

Este joven se sube a un árbol para tener internet y poder tomar clases virtuales Se sube a un árbol para poder tener señal en su celular y tomar sus clases en internet. El presidente de El Salvador se enteró de su esfuerzo diario y lo recompensó. Posted by Univision Noticias on Wednesday, April 29, 2020