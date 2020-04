Maestro usa su cheque de $1,200 para pagar facturas pendientes de estudiantes

Un maestro siempre al servicio de estudiantes.

Kent Chambers, maestro de matemáticas de la secundaria Bob Jones de Madison, Alabama, usó parte de su cheque de $1,200 por estímulo económico por coronavirus para ayudar a las familias de algunos estudiantes.

El educador y su esposa Pat recibieron $2,400 dólares del gobierno. El hombre utilizó $600 para pagar facturas de servicios de tres estudiantes. Los otros $600 fueron donados al pabellón de quemados del Shriners Hospital for Children de Cincinnati, donde fue tratada su sobrina, víctima de un fuego en casa.

Teacher Kent Chambers says he's fortunate to still be able to work during the coronavirus pandemic, so when he and his wife received their stimulus payment, they decided to help people who haven't been as lucky. He's not the only one donating the money. https://t.co/xZY8eHI30X

— CNN Business (@CNNBusiness) April 30, 2020