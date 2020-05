Neoyorquinos piden a gobernador Andrew Cuomo que ordene cancelación del pago de la renta

Manifestantes que reclaman la cancelación en el pago de la renta en Nueva York se trasladaron este viernes a la oficina del gobernador Andrew Cuomo para exigirle que tome acción al respecto.

Los activistas además se personaron a su mansión ejecutiva en el Capitolio estatal de Albany.

“En tres meses, le permitirá a los caseros desalojar a las personas que no tienen maneras de generar ingresos, desalojar esos inquilinos en tres meses. Sabemos que eso no es una solución. No es una solución a los desalojos masivos”, indicó Jonathan Weston, director de New York Communities for Change a WCBS 880.

Por su parte, Cea Weaver de Housing Justice for All, sostuvo que “nosotros le estamos pidiendo al gobernador para cancelar los pagos de alquiler, que suspenda los pagos de renta por lo que dure la crisis por COVID-19”.

On May 1st rain or shine we're calling to #CancelRent from the rooftops & bridges.

In case it's still not clear a growing list of #AsianTenantsUnion #PublicHousing tenants sent a letter to their reps this AM with their demands #PublicHousingCantPay #CantPayMay #NYCHANeedsRelief pic.twitter.com/SsS5tGA0K2

