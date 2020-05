“Me obligaron a irme”: Luis Roberto Alves ‘Zague’ hizo polémicas revelaciones sobre su salida del América

Zague es el máximo goleador en la historia de América

Luis Roberto Alves ‘Zague’ es uno de los máximos ídolos en la historia del América, comparado solo con Carlos Reinoso y Cuauhtémoc Blanco, pues además de ganarse el cariño de la afición, el legendario ‘Zaguinho’ continúa siendo el máximo goleador de las Águilas.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues a pesar de ser ídolo azulcrema, Zague tuvo un andar tormentoso con la institución, especialmente en sus últimos años vistiendo la playera azulcrema, así lo reveló en una entrevista para BolaVip.

“Tuve propuestas para equipos nacionales pero no quise salir porque yo sabía que mi identidad estaba desarrollada completamente para el América, en mis últimos años sí, no porque quise, sino casi por obligación por parte de los directivos, me obligaron a irme del América y es algo que me duele hasta hoy. Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad, pero así pasa en el futbol y uno tiene que entender, el mundo sigue girando y sigue la vida”, dijo Zague.

Recordando estos ayeres vs el @PSV … andábamos con todo !!! Volando alto con mis queridas y poderosas Águilas del América 🦅 El segundo como en el play caray !! 👊🏻✌🏻#Zague #Zaguismo #Soy17 #Impresionanti pic.twitter.com/QTM08vkSS3 — Zague (@LRZague) April 24, 2020

Al final, el delantero mexicano tuvo que salir de América, pasando por otros clubes como Necaxa y Atlante, a pesar de que su identidad era totalmente relacionada con las Águilas.

“Tuve que jugar en otros equipos, de los cuales estoy muy agradecidos porque la pasé increíble, como el Atlante y el Necaxa, pero por mí hubiera jugado toda mi carrera en el América. ¿Por qué? Por el sentimiento, amor, identidad, que tenía por la institución, porque desde niño la viví, me platicaron, la sentí y la quise transportar al terreno de juego y a mi vida como profesional“, apuntó el ahora analista de Tv Azteca.

De hecho, su retiro no fue cómo él hubiera esperado, y es que a pesar de que tuvo un juego de despedida ante Barcelona, Zague quería jugar una temporada más con América.

“Yo insinué y trate, de repente surgió un partido que no estaba contemplado para que sea exclusivamente mi partido de despedida, pero alguien pudo mover los hilos y se transformó o se juntó de alguna forma para que fuera mi partido de despedida, contra el Barcelona, pero originalmente no estaba presupuestado o estructurado para ser mi partido despedida, pero acabó siendo contra el Barcelona de Puyol, Rafa Márquez y Ronaldinho, que vinieron a México para ese partido, pero mi sueño realmente era retirarme en un torneo jugando con la playera América y no fue posible. Pero bueno, lo asimilé y lo entendí, aquí seguimos y no por eso voy a generar un rencor o un odio“, dijo Luis Roberto Alves.

Zague admitió que en el tema profesional se quedó insatisfecho con su participación en Mundiales, pues solo asistió a Estados Unidos 1994, y considera que pudo haber sido elegido para Francia 98 y Corea-Japón 2002.

Tras su retiro, Zague tuvo un efímero paso como directivo de América, en donde también quedo con mal sabor de boca, pues nunca tuvo autonomía para tomar decisiones en lo deportivo.