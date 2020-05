La extraña marca de Kim Jong-un en el brazo derecho que evidencia procedimiento médico

Durante su reaparición pública el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, saludó a sus seguidores con la mano derecha, dejando ver una marca que revelaría un procedimiento médico.

Según NK News, una fuente independiente de noticias sobre Corea del Norte, dictador de 38 años presenta una cicatriz de un procedimiento cardiovascular reciente.

La agencia, citada por varios internacionales, indicó que se trata posiblemente de una punción de la arteria radial derecha, que se realiza para obtener una muestra de sangre para su análisis.

Kim Jong Un seen with mysterious mark on wrist during his first appearance in weeks https://t.co/SPdGuRzLbP pic.twitter.com/Z4mLOSIf9D

Desde hace casi un mes hubo una serie de especulaciones sobre el paradero de Jong-un, a quien incluso algunos medios dieron por muerto o en estado vegetativo.

Los excesos de comida, alcohol y cigarro pudieron ser condicionantes para que el tirano acelerara un padecimiento cardiaco que ha afectado a su familia.

Here is another angle of the new mark on Kim Jong Un’s right wrist courtesy of @nknewsorg pic.twitter.com/TLFBvHRjta

— Will Ripley (@willripleyCNN) May 2, 2020