Falleció la leyenda: Don Shula, el coach más ganador en la historia de la NFL murió a los 90 años

Don Shula, el legendario coach que tiene el récord de más victorias en la NFL fue encontrado sin vida en su domicilio este lunes.

A través de la cuenta oficial de los Miami Dolphins, equipo al que entrenó durante 26 años, se dio a conocer la lamentable noticia.

“Fue el patriarca de los Miami Dolphins por 50 años. Trajo la ventaja ganadora a nuestra franquicia y puso a los Delfines y a la ciudad de Miami en la escena deportiva nacional”, declaró el equipo a través de un comunicado.

The Miami Dolphins are saddened to announce that Head Coach Don Shula passed away peacefully at his home this morning. pic.twitter.com/MKAtXFA4zd

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) May 4, 2020