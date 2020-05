Arranca el plan de cierres nocturnos del Subway de NYC por crisis del coronavirus

La MTA anunció una gran expansión del servicio de autobuses y el uso de vehículos particulares para movilizar a los usuarios afectados con el cierre

Por más de 115 años, el Subway de la Gran Manzana ha funcionado las 24 horas, siendo uno de los únicos sistemas en el mundo que proporciona servicio continuo durante la madrugada los siete días de la semana. Pero por primera vez en su larga historia, este miércoles en la madrugada el metro dejará de funcionar en las noches por cuatro horas, para someter a las estaciones y vagones a un profundo sistema de limpieza, y evitar así el posible contagio de coronavirus entre los miles de trabajadores esenciales que dependen de este transporte.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) indicó este martes que la agencia había completado todos los detalles para dar luz verde al plan de cierres nocturnos, que iniciará cada noche a la 1 a.m. y hasta las 5 a.m. Y para no afectar a las 11,000 personas que se estima usan el Subway durante esas horas de la madrugada, se creó un sistema alternativo con la expansión del servicio de autobuses y el uso de vehículos particulares para movilizar a algunos de los empleados esenciales de puerta a puerta, entre sus hogares y trabajos.

“A los trabajadores esenciales que necesitan viajar durante la noche, le vamos a dar todo el respaldo. Los autobuses del New York City Transit y la MTA continuarán funcionando durante la noche, y sin tarifa”, dijo el presidente de la MTA Pat Foye a medios locales, al explicar el plan para transportar a los usuarios durante la madrugada.

El máximo jefe de la MTA detalló cómo funcionarán los autobuses: “El número de autobuses en funcionamiento se disparará en un 150%. Estamos mejorando el servicio en 61 líneas de autobuses, agregando servicio nocturno en 13 nuevas rutas locales y 11 nuevas rutas expresas entre los condados. Otras 37 rutas verán un servicio adicional durante la noche”.

Además, indicó que la MTA aumentará la frecuencia de los autobuses cuyas rutas pasan cerca de los hospitales de toda la ciudad, para facilitar el traslado de los empleados del área de la salud, como los del East Side de Manhattan en el M15, el Hospital St. Barnabas en El Bronx a través del Bx15, el B44 al Kings County Hospital en Brooklyn y el Q46 al Centro Médico Judío de Long Island, en Queens.

Al explicar las razones del cierre, Foye indicó que era muy simple: “Garantizar la seguridad de nuestros empleados y clientes”.

“Desde el primer caso conocido de COVID-19 en Nueva York el 1 de marzo, hemos tomado medidas enérgicas. La respuesta de nuestra agencia al COVID-19 estableció un ejemplo nacional para otros sistemas de transporte público. Y hemos seguido monitoreando la situación y respondiendo con las mejoras necesarias en tiempo real, y la seguridad sigue siendo la máxima prioridad”, dijo Foye.

Cientos de policías en estaciones

Entre tanto, el comisionado de Policía Dermot Shea indicó este martes, que la Uniformada también estaba ultimando los detalles sobre el plan de cierre. Durante la rueda de prensa diaria del Alcalde sobre la crisis del COVID-19, aseguró que los altos mandos del NYPD, incluyendo el jefe del buró de Tránsito Edward Delatorre, han realizado reuniones para analizar cómo será la operación de la fuerza policial durante el cierre del sistema.

Una de las tareas principales de los oficiales será garantizar que los vagones queden completamente vacíos, y esto incluirá persuadir a las personas desamparadas a abandonar los trenes y estaciones, tarea que harán en conjunto con trabajadores sociales y otro personal del Departamento de Desamparados y el de Servicios Sociales.

“Esto es algo que nunca se había hecho antes a esta escala, y aunque espero que sea fluido y sin contratiempos, aprenderemos de la experiencia de esta primera noche con el fin de desarrollar para los próximos días un sistema que sea lo más eficiente posible, que cumpla el objetivo del hacer trabajo requerido, y con la menor cantidad de oficiales posible”, indicó el Comisionado.

El máximo jefe del NYPD agregó que desde este miércoles, “cientos de uniformados serán desplegados en el Subway durante la noche, y dependiendo de la experiencia, veremos si nos tenemos que adaptar, si podemos hacerlo con menos oficiales, o si más bien tenemos que asignar más. Pero sin duda que es algo que analizaremos en conjunto con los oficiales del sistema de transporte”.

¿Cuánto durará el cierre?

Y como esta es una movida histórica para la MTA, algo nunca antes realizado, todavía hay muchas preguntas sin respuesta, como cuánto tiempo durará el plan de cierre y se restablecerá el servicio las 24 horas, a lo que han solo indicado que estará en las manos del gobernador Andrew Cuomo.

En su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus, el mandatario estatal respondió a una pregunta de cómo se haría una reinvención del Subway tras esta crisis, indicando: “Que reconoce que ahora es fácil cumplir con el distanciamiento social por el número de usuarios ha bajado en 92%, pero una vez que esté en full operación, sabemos que será imposible que la gente esté a seis pies de distancia, por lo que deberán usar máscaras, pero no se en qué capacidad estaremos para cumplir con esa distancia de separación de seis pies”.

Cierre de estaciones:

472 estaciones cerrarán en los cinco condados.

1 a 5 a.m. será el horario de cierre.

11,000 usuarios usan los trenes en la madrugada.

2% representan esos 11,000 del total de usuarios.

550 limpiadores extras se agregarán en las estaciones terminales,

300 autobuses extras se unirán a la flota.

61 rutas de autobuses expresos y locales, serán reforzadas con este plan

1,000 viajes extras de autobuses.

Para buscar más información sobre el servicio que funcionará en las noches visite: https://new.mta.info/precautions-against-coronavirus