NYPD se prepara “sin pánico” para eventual llegada de avispones asesinos y lanza sugerencias a los neoyorquinos

Aunque el avispón gigante asiático no ha sido reportado en la costa este del país, la Unidad de Abejas (Bee Unit) de NYPD ya se está preparando ante una eventual llegada del venenoso insecto, si bien lo consideran poco probable.

Una nueva guía del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) indica que la especie, también conocida como “avispón asesino”, tiene el potencial de establecerse en 48 estados del país.

Si bien los funcionarios del Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (DEC) no creen que los avispones asesinos sean compatibles con las temperaturas que se encuentran comúnmente en esta región, admiten que se necesita más investigación para determinar su biología y resistencia al frío.

En la ciudad de Nueva York, la Unidad de Abejas de la policía se está preparando porque el avispón gigante asiático es principalmente una amenaza para las colmenas de miel. Son conocidos por diezmarlas, usar su poder para decapitar a las abejas y volar con sus cuerpos para alimentar a sus crías.

El oficial Darren Mays dijo que pueden destruir colonias enteras. “No entro en modo de pánico, sino en modo de preparación”, afirmó. “Si (el avispón) fuese a venir aquí, sería por traslado”.

Se estima que probablemente fue así como llegó al estado Washington, en el noroeste del país, a través de un cargamento, destacó Pix11.

Los neoyorquinos que vean eventualmente avispones asesinos deben mantenerse alejados, advirtió Mays. “No tenga curiosidad, sólo déjelos” ir, dijo. “No se saldrá de su camino para picar a propósito”.

Si le pica, espere sangrado e hinchazón. Sólo múltiples picaduras tienen suficiente veneno para matar a un humano. Cerca de 50 personas mueren por picaduras cada año en Japón.

El avispón tampoco se ha visto en Nueva Jersey, según un funcionario del Departamento de Agricultura. Hay un avispón europeo que ha estado en EEUU desde el siglo XIX, pero el avispón gigante asiático es mucho más agresivo que el europeo.

Si se encontrara esta plaga en Nueva York, la Sección de Salud Forestal de DEC trabajaría en estrecha colaboración con el Departamento de Agricultura para abordarla.

Se pide a los neoyorquinos informar posibles avistamientos llamando al 911 o escribiendo al Laboratorio de diagnóstico de salud forestal del DEC: foresthealth@dec.ny.gov

The NYPD Bee Unit preps for ‘Murder Hornets’

Right now they're only in Washington State, but they could come to all lower 48 states.

Officers are getting ready and sharing a warning.@PIX11News @NYPDBees pic.twitter.com/hQV7s4YnxI

— Cristian Benavides (@cbenavidesTV) May 6, 2020