Permiso para beber y salir de noche, dos motivos de Samir Nasri para fichar por el Sevilla de Sampaoli

En el 2016, Jorge Sampaoli convenció a Samir Nasri de integrarse a las filas del Sevilla dándole libertades poco comunes en el deporte. El jugador francés fue quien lo relató.

Nasri, quien provenía del Manchester City confesó que era tanto el deseo del DT argentino de tenerlo en su equipo que le prometió que lo dejaría beber y salir de fiesta, siempre y cuando rindiera en la cancha.

“Sampaoli me quería tanto que me dijo: ‘Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir en una discoteca, hacer lo que quieras, y yo te cubriré frente al club. Solo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana’”, reveló el jugador en una transmisión que realizó en vivo por Instagram.

Otra de las promesas que le hizo Jorge Sampaoli fue que si Samir necesitaba viajar a la ciudad donde vivía su familia en Francia los fines de semana que no tuviera que jugar, el mismo DT le cuidaría a su mascota.

“De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro”, agregó.

Samir Nasri on joining Sevilla 💬

"Sampaoli wanted me so much in Sevilla that he told me 'Come to our team you can drink, go clubbing, do whatever you want'."

"One weekend I wasn't able to play, went back to France and he offered to watch my house and look after my dog." pic.twitter.com/3cmMHIXmzl

— MansionBet (@MansionBet) May 6, 2020