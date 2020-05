Trump descarta desaparecer Equipo Especial contra Coronavirus al tiempo que EEUU supera los 70,000 muertos

El presidente Donald Trump señaló que el Equipo Especial contra el Coronavirus de la Casa Blanca continuará durante tiempo indefinido, luego de que surgieran preocupaciones de que disolvería dicho grupo de expertos.

El anuncio se dio a pocas horas de que el mandatario reconociera que las muertes por COVID-19 en el país superarán los 100,000 víctimas, cifra que no está lejos considerando los 72,701 acumulados y una tasa sostenida de más de 2,000 fallecimientos diarios.

En un hilo de Twitter, el presidente Trump destacó celebró el trabajo del equipo liderado médicamente por la Dra. Deborah Birx y el Dr. Anthony Fauci, bajo la coordinación del vicepresidente Mike Pence.

“Ha hecho un fantástico trabajo al juntar una vasta cantidad de recursos complejos que establecen altos estándares para otros equipos en el futuro”, expresó. “Continuará indefinidamente enfocado en la seguridad y la reapertura de nuestro país. Quizá agreguemos o retiremos a algunas personas, si es apropiado”.

La decisión contradice lo expresado por el vicepresidente Pence, quien adelantó los planes de disolver el grupo.

“Realmente todo es un reflejo del tremendo progreso que hemos logrado como país”, afirmó. “No podemos mantener nuestro país cerrado durante los próximos cinco años”.

….produced in the thousands, and we have many to spare. We are helping other countries which are desperate for them. Likewise, after having been left little, we are now doing more testing than all other countries combined, and with superior tests. Face masks & shields,….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2020