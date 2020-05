3 aviones de JetBlue volarán hoy muy bajo sobre Nueva York en honor a trabajadores esenciales

JetBlue volará esta noche sobre Nueva York tres aeronaves pintadas en honor a los trabajadores de esenciales de la ciudad que luchan contra el coronavirus, anunció la compañía.

Los vuelos a baja altitud concebidos como un saludo aéreo, se realizarán en aviones pintados para honrar a FDNY, NYPD y la campaña I LOVE NY / Empire State Development.

Volarán sobre el río Hudson a lo largo de El Bronx y Manhattan, y sobre Brooklyn y Queens a partir de las 7 pm de hoy, detalló businesswire.com

Los vuelos simbólicos programados para hoy se producen poco más de una semana después de que los Blue Angels de la Marina de EEUU y los Thunderbirds de la Fuerza Aérea iniciaran en NYC una gira de tributo a nivel nacional.

Ese saludo llevó a miles de neoyorquinos a presenciar los famosos aviones militares, aunque muchos lo hicieron ignorando las regulaciones de distanciamiento social del coronavirus.

La versión de JetBlue es parte de la campaña “Aplaudo porque nos importa” (“Clap Because We Care”) para agradecer a los trabajadores de primera línea durante la pandemia de COVID-19.

La aerolínea dijo que también está donando certificados de vuelo de ida y vuelta a 10 mil trabajadores de la salud en Mount Sinai Health Systems, que opera hospitales en Manhattan, Brooklyn, Queens y Long Island.

REMINDER: Tonight at 7pm, our I❤NY, NYPD and FDNY planes are joining NYC’s #ClapBecauseWeCare with a flyover salute for our hometown healthcare heroes and first responders. pic.twitter.com/E9Fe2Li0q3

Thursday-JetBlue flyover with I LoveNY , NYPD and FDNY aircraft over Manhattan and local hospitals in tribute to essential workers and Nurses Week. Look up tomorrow, Thursday around 6pm and be ready to shout out at 7pm.

Governor announces JetBlue initiative as inspirational. pic.twitter.com/oSrOHwrevV

— AirportVoice (@AirportVoice) May 6, 2020