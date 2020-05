Arrestan al padre y al hijo que balearon mortalmente a corredor negro en Georgia

El padre y el hijo señalados de matar a hombre negro que trotaba fueron arrestados el jueves en Georgia.

Gregory McMichael, un expolicía de 64 años, y su hijo Travis McMichael, de 34, fueron acusados de asesinato y asalto agravado por el incidente en el que perdió la vida Ahmaud Arbery. Los dos hombres fueron trasladados a la cárcel del condado de Glynn.

Un video revelado el martes muestra cuando los McMichael, armados con rifles, confrontan a Arbery, un hombre de 25 años que solía hacer ejercicio en el vecindario de Satilla Shores en Brunswick. El corredor se desploma al poco tiempo de tener un forcejeo con Travis McMichael, quien le habría disparado. El incidente ocurrió el 23 de febrero.

BREAKING: Greg and Travis McMichael, the retired police officer and son who shot and killed Ahmaud Arbery, a 25-year-old Black jogger in Brunswick, Georgia, have been arrested and charged with murder. pic.twitter.com/HKcc4G2qSX

— Democracy Now! (@democracynow) May 8, 2020