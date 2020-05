El coronavirus puede quedarse en el semen, según estudio. Pero, ¿puede transmitirse a través de él?

Desde los inicios del brote, los expertos en salud pública han advertido que se puede contagiar al besarse

Investigadores en China han descubierto que el coronavirus, o partes de él, puede permanecer en el semen. El artículo académico, publicado este jueves no prueba que el nuevo brote pueda transmitirse sexualmente.

El estudio analiza el semen de 38 pacientes del Hospital Municipal de Shangqiu, en la provincia de Henan (China). Todos los participantes, con edades comprendidas entre los 15 y los 59 años, habían previamente dado positivo por COVID-19.

Los investigadores hallaron material genético del coronavirus en el semen de seis pacientes, el 16% de los que participaron. Cuatro de los pacientes con semen positivo “estaban en una etapa muy avanzada de la infección“, escribió el doctor Weiguo Zhao, del Octavo Centro Médico del Hospital General del Ejército de Liberación del Pueblo Chino en Beijing y el doctor Shixi Zhang, del ya citado Hospital Municipal de Shangqiu.

Otros dos se estaban recuperando, “algo que es particularmente digno de ser tenido en cuenta”, añadieron. Habían pasado 16 días desde que uno de los hombres mostró por primera vez síntomas de coronavirus.

Desde el principio del nuevo brote, los expertos en salud pública han descartado que el virus se transmitiera sexualmente, aunque si han apuntado que se puede propagar a través de los besos. Y los nuevos hallazgos no contradicen esto.

Que el semen de positivo por coronavirus no quiere decir que dicho virus esté presente, tal y como dijo a The New York Times el doctor Stanley Perlman, profesor de microbiología, inmunología y pediatría de la Universidad de Iowa, que no formó parte del estudio. “Debe confirmarse que hay un virus infeccioso y no solo un producto del virus en el semen”, apuntó. El doctor Perlman cree que solo encontraron fragmentos de ARN viral.