No todo es desgracia: los deportistas que resultaron beneficiados por la pausa que generó el coronavirus

Grandes estrellas pudieron ponerse en mejor forma y otras, resurgir décadas después

El parón deportivo que ya va para dos meses, ha resultado eterno para los aficionados y más para las instituciones deportivas que pierden dinero a carretadas cada día que no hay competencia.

Pero la pandemia no ha afectado negativamente a todo el mundo del deporte, de hecho, hay bastantes casos en particular en los que parece que más bien, les benefició… aquí una breve lista con algunos de ellos:

Leo Messi

Para empezar, el mejor futbolista del mundo, por supuesto que se ha beneficiado de la pausa deportiva durante esta pandemia, al día de hoy van 61 días de inactividad y llegará fresco y en gran forma a la parte más decisiva de La Liga y la Champions League… eso sí, la falta de ritmo podría cobrarle factura.

Al parón de dos meses, de momento, obligado por culpa del coronavirus, el delantero del Barça añade el mes largo que estuvo de baja al inicio de temporadahttps://t.co/HBDU664PSm — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) May 7, 2020

Luis Suárez

Luis Suárez fue la baja más sensible para el Barcelona en la temporada, de hecho hicieron contrataciones para subsanarla en febrero; el uruguayo es la mejor noticia y el mejor fichaje que el equipo azulgrana pudo haber tenido en este ‘mercado de confinamiento’.

🔴@jotajordi13: "LUIS SUÁREZ será el GRAN FICHAJE del BARÇA para lo que resta de TEMPORADA" ¡Estamos en directo en Facebook Live! https://t.co/tiJuCCkDDc pic.twitter.com/WQFjqXbKK4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 5, 2020

Edén Hazard y Marco Asensio

El Real Madrid podrá afrontar la última etapa de la liga y la Champions con dos de los regresos más esperados: Marco Asensio, quien se lastimó en la pretemporada y Edén Hazard quien estaba en duda para volver, está listo para la parte más importante del año.

Marco Asensio se ha visto beneficiado particularmente por el parón de la competición que ha provocado la maléfica pandemia. El objetivo es jugar las once jornadas de Liga y estar en Manchester. Está listo para reaparecer desde la primera jornada. pic.twitter.com/Nm19HVzqCp — Real Madrid (@realmadridnote) May 7, 2020

Kevin Durant

El súper estrella de los Brooklyn Nets de la NBA no ha jugado ni un solo partido con su nuevo equipo, pero este patrón lo ha beneficiado a perderse menor parte de la competencia; de hecho, si se cancela la temporada -que sigue siendo probable- básicamente no se habría perdido más que las finales del año anterior.

Michael Jordan

Sin actividad en las canchas, la serie de los Chicago Bulls ‘The Last Dance’ puso de nueva cuenta a Michael Jordan en el candelero, si la NBA no vuelve para terminar la temporada, no hay duda de que Jordan será 22 años después, el basquetbolista del año.

Hoy se cumplen 31 años de "The Shot", una de las canastas más famosas de Michael Jordan. Con ella eliminaba a los Cleveland Cavaliers en la 1ª ronda de los Play Offs de 1989🔥🔥🔥 pic.twitter.com/jBSJTuXigs — More Than A Game (@Pasion_Basket1) May 7, 2020

Roger Federer

El mago del tenis resultó indirectamente beneficiado por el parón ya que se congeló el ranking de la ATP durante este tiempo que además ha aprovechado para salir de su lesión y con la duda de que se jueguen Roland Garros y el US Open, pues será más difícil que Djokovic o Nadal le rompan el récord de más Grand Slams ganados.