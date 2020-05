“Nos cazan cada día”: LeBron James habla sobre el terrible asesinato de Ahmaud Arbery

Hace unos días, salió a la luz el impactante video de la muerte de Ahmaud Arbery, un joven afroamericano de 25 años quien, mientras estaba corriendo, fue perseguido, alcanzado y asesinado por varios disparos a manos de un hombre blanco, posteriormente identificado como Travis McMichael.

Tras la revelación de dicho video, el astro de la NBA, LeBron James, publicó un mensaje en twitter en el que cual mostró su indignación y mandó un mensaje de apoyo a la familia de Arbery.

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the….. pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn

— LeBron James (@KingJames) May 6, 2020