Dice Guillermo Ochoa que el América pelearía puestos de Champions si jugara en España

Según el arquero, infraestructura y poder económico les valdría para pelear puestos europeos

Guillermo Ochoa aseguró que el América podría competir por los seis puestos que se reparten en La Liga española para la Europa League y la Champions.

“Una institución como el Club América, con la estructura que tiene, no sólo en lo deportivo sino en lo administrativo y con su fuerza económica estaría peleando por puestos de Europa League y Champions, sería difícil, pero lo haría”, explicó el exjugador del Málaga y el Granada.

Los comentarios de Ochoa se dan días después de que el entrenador español Paco Jémez le dijera a la prensa mexicana que los equipos que tienen como objetivo ganar la Liga mexicana (Monterrey, Tigres, Cruz Azul, Santos o América) estarían en condiciones de competir por puestos europeos en España.

El jugador de 34 años, con experiencia en La Liga con el Espanyol de Barcelona, reconoció que busca estar en su quinto Mundial, en Catar 2022, así que durante este aislamiento mantiene comunicación con el equipo de trabajo del argentino Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana.