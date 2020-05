Mitad hombre, mitad máquina: el violento método que convirtió a Cristiano Ronaldo en un crack

Sir Alex Ferguson tuvo que ser creativo para eliminar su único defecto

Desde la primera vez que lo vio, Sir Alex Ferguson se enamoró de Cristiano Ronaldo, el joven portugués que en aquel entonces jugaba para el Sporting de Lisboa, el súper estrella tenía un defecto, Ferguson lo notó, pero aún así, lo fichó para el Manchester United.

Cristiano era una fuerza de la naturaleza, pero no pasaba el balón ni por error, así que el cuerpo técnico del United tuvo que encontrar una solución drástica y violenta para revertir la pésima costumbre de la joven promesa: le llamaron el método Smith, por el nuevo asistente de Ferguson.

"Cristiano hacía el regate, te sacaba la falta, se reía y cogía el balón. Tenía moratones de las patadas que le daban". https://t.co/UvPvgm9211 — laSexta|Deportes (@DeporteslaSexta) May 8, 2020

“En sus primeros años pasó un momento complicado en el vestuario. Había veces que retenía mucho el balón y no tomaba buenas decisiones con él en los pies. Le tuvieron que decir algunas verdades a la cara, pero lo aceptó bien. Tiene una gran personalidad”, explicó Darren Fletcher, ex compañero de equipo del luso en el United, en diálogo con The Lockdown Tactics.

“Cuando llegó Smith, decidió que no pitaría faltas en el entrenamiento. Yo sabía que era por Ronaldo. Los chicos volaban los unos a por los otros y Cristiano tenía moretones de las patadas que le daban. Antes no hacíamos faltas suaves pero te las pitaban”.

Con el tiempo Cristiano entendió lo que buscaba Ferguson en él: “Sinceramente, es impresionante lo rápido que Cristiano empezó a tocarla y correr porque sabía que no le iban a pitar falta y que no tenía sentido quedarse con el balón. Así, empezó a meter más goles y llegar más a posiciones de gol.