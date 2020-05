Un hombre agrede a los empleados de un supermercado por no permitirle la entrada por no llevar mascarilla

El Departamento de Policía de Miami Beach difundió un video en el que se va a un hombre entrando en cólera frente a la entrada de un supermercado y agrediendo verbalmente al personal de la tienda. El motivo, aparentemente, era porque le estaban obligando a llevar mascarilla como medida de prevención al coronavirus.

Según se puede observar en el video de la cámara corporal de un agente de seguridad, el hombre decía que se le estaban violando los derechos constitucionales. El alcalde de la ciudad ya ha condenado los hechos.

Te puede interesar: Una residencia de ancianos de Miami supera los 100 casos positivos de coronavirus

“Gritar o insultar a empleados de la ciudad que están poniendo sus vidas en riesgo por hacer su trabajo es inaceptable”, señaló el alcalde a través de un comunicado en video difundido en sus redes sociales.

Idaira Izquierdo, residente en Miami, señaló a Estrella TV que ya una vez que “se sienten un poco libres, (estas personas), se están olvidando de que tienen que mantenerse todavía seguros con la máscara y los guantes”.

Te puede interesar: Muere una joven policía de Miami, madre de 4 niños, tras contraer el coronavirus

Angry shopper screams profanities at code enforcement officer after being denied entry to Publix for not wearing mask https://t.co/G9YyQT1cdy pic.twitter.com/f2IbwQ5oxr

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) May 7, 2020