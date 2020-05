Ninel Conde pasa el Día de las Madres lejos de su hijo : “Un 10 de mayo diferente”

La cantante compartió una serie de imágenes que acompañó con un emotivo mensaje dedicado a su hijo

Para Ninel Conde, este Día de las Madres será diferente, pues no podrá compartir con su hijo Emmanuel esta fecha especial y es que, desde hace más de un mes, la cantante no ha podido estar cerca del pequeño debido a un desacuerdo con el padre de este, Giovanni Medina.

Aunque ya interpuso una demanda ante las autoridades de la Ciudad de México, Ninel sigue sin poder estar cerca de su hijo menor y a través de su cuenta oficial de Instagram, expresó cómo se siente:

“Un 10 de mayo diferente… donde un corazón endurecido, con sed de venganza y lleno de frustraciones e inseguridades nos separa para disfrutar juntos este día“.

De acuerdo al mensaje que escribió esta tarde, la actriz decidió estar lo más cerca posible de Emmanuel por lo que se acercó al domicilio de su ex pareja, en donde se encuentra viviendo el menor: “Estando a dos cuadras de distancia quiero dejarte por escrito amado hijo que aquí́ está tu mamá tienes y mucha mamá“.

La actriz continuó con el texto, en el que aseguró que no descansará hasta ver de nuevo a su hijo junto a ella:

“Los que hemos perdido a muestra madre tenemos motivos para extrañarla, pero tu aquí́ me tienes y sé que Dios y las autoridades harán justicia. NO PARARÉ HASTA QUE SE HAGA JUSTICIA Y PODAMOS ESTAR JUNTOS DE NUEVO. Te amo Emmanuel… fruto de mi vientre… regalo del altísimo. Ya falta menos …. no creas lo mal que te hablan de mí… resiste… yo me voy a encargar que seas un hombre de bien que aprendas a respetar y honrar a las mujeres. Te amo bebé. Te ama mamá. 10 de mayo 2020“.

El mensaje fue acompañado por una serie de imágenes en las que se ve al “Bombón asesino” acompañada del pequeño.

Pero no todo fueron tristezas en este día, ya que Ninel recibió una bella sorpresa de su hija mayor, Sofía, y por medio de sus historias de Instagram, compartió un video en el que presumió una orquídea que le envió junto con un mensaje: “Para la mejor mamá del mundo. Te quiere tu hija Sofía“.

Recordemos que la primogénita de la cantante nació en el año de 1997 y es producto del matrimonio que duró dos años con el actor Ari Telch.