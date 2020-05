Mexicanos rompen confinamiento para celebrar el Día de las Madres

Mientras que en algunas unidades habitacionales, las autoridades llevaron serenatas con mariachis a la mamás

MÉXICO – A pesar de que el país está en la fase 3 de la pandemia del coronavirus y que las autoridades pidieron a la población respetar el confinamiento y no salir a las calles para festejar el Día de las Madres, a los mexicanos no les importó y rompieron la cuarentena para asistir a los comercios para adquirir comida hecha, o ingredientes para realizar platillos especiales, y principalmente se registraron largas filas en las pastelerías.

Así que esta vez el festejo por del Día de las Madres fue atípico, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero los mexicanos no quisieron que esa fecha tan arraigada en la población pasara desapercibida y rompieron las medidas sanitarias para salir a la calle para comprar lo necesario y festejar a la mamás.

Mercados, negocios de comida y pastelerías se vieron abarrotados desde el sábado, sin que se tomaran las medidas de sana distancia.

Aunque no todos rompieron ese confinamiento, ya que otros sí atendieron el llamado de las autoridades a quedarse en casa, y desde los balcones, ventanas o azoteas, madres, abuelas y sus familiares, escucharon las serenatas que llevaron autoridades de la CDMX a unidades habitacionales.

La Procuraduría Social (Prosoc) coordinó las presentaciones de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes con todo y cubrebocas cantaron “Las Mañanitas” en diversos ritmos.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de 3,000 mujeres escucharon las interpretaciones en unidades como El Rosario, en Azcapotzalco; en Tlatelolco, Cuauhtémoc y en la Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón II, en Gustavo A. Madero.

Además, en Nezahualcóyotl se utilizó el sistema de alertamiento sísmico, altavoces en patrullas y en camiones de basura para reproducir la melodía en calles de la demarcación.

En tanto, las filas en restaurantes y panaderías fueron una imagen constante en distintos puntos de la Ciudad.

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas, las personas esperaban en promedio 30 minutos para poder ingresar a pastelerías en zonas como Tlatelolco, Hipódromo Condesa, Roma y Polanco.

“No me parece mal, sólo fuimos a comprar comida para la familia, no nos quedamos en el restaurante y no íbamos a dejar de visitar a mi mamá, comimos juntos, pero no tan juntos”, dijo Carlos Hernández, vecino de la Alcaldía Iztacalco, quien se reunió con 15 familiares.

Y para quienes se dedican a la industria alimentaria fue un buen día.

Doce repartidores y restauranteros consultados en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, dijeron no saber sobre la restricción para no repartir más de cuatro pedidos por casa.

“Hemos entregado de mucho más, a una casa llevamos tres motos. Eran como 30 que pidieron el servicio y con lo mal que estamos no nos íbamos a dar el lujo de decir que no, al contrario, qué bueno que salió el trabajo”, dijo un repartidor.

Con información de agencias