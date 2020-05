Mujer que usa tanque de oxígeno abre su bar de Illinois: “No tengo miedo de morir”

Un bar de Quincy, Illinois, desafió las órdenes de confinamiento y abrió sus puertas el lunes en la mañana.

El local The Scoreboard, ubicado en el 234 South de 8th Street, volvió a operar con normalidad a las 10:00 a.m. En poco tiempo se llenó, con clientes sin guardar el distanciamiento físico y sin llevar tapabocas, según WGEM.

La dueña del bar Judy Huff, quien toma oxígeno de un tanque permanentemente, avisó de la reapertura en Facebook.

“Abriremos el lunes a las 10:00 a.m. para servirles. Estamos limpiando y preparando para mañana. Abriremos hasta que alguien se asome y nos detenga“, escribió la mujer en Facebook.

NOW OPEN: The Scoreboard in Quincy, opened its doors to customers Monday morning, defying the governor's stay-at-home order.https://t.co/86DqY7xv1W pic.twitter.com/8GFU522sjq

— Jim Roberts (@Jim_WGEM) May 11, 2020