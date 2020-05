Coronavirus: Elon Musk desafía a las autoridades y reabre la planta de Tesla en California

Tesla ha reabierto su única planta de vehículos eléctricos en Estados Unidos situada en Fremont, California, ignorando las órdenes de cierre de las autoridades locales por la pandemia de coronavirus.

Este lunes, el director ejecutivo de la empresa, Elon Musk, tuiteó que la fábrica había reanudado la producción.

“Estaré en la línea con todos los demás. Si alguien es arrestado, pido que solo sea yo“, escribió en la red social.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020