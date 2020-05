Videojuego de Tony Hawk estará de regreso en septiembre

La reedición de de THPS 1 y 2 fue anunciada por el propio Tony Hawk

“Tony Hawk’s Pro Skater (THPS)” es el mejor juego de skate de todos los tiempos y para regocijo de los fanáticos el videojuego tendrá una una nueva versión que saldrá al mercado el próximo mes de septiembre.

La reedición de de THPS 1 y 2 fue anunciada por el propio Tony Hawk, patinador profesional y leyenda viva del deporte de las patinetas, quien lo confirmó este 12 de mayo, que es el día de su cumpleaños.

Los encargados de esta reedición serán Activision y Vicarious Visions, el estreno será el 4 de septiembre.

Para los nostálgicos se anunció que viene con todo trucos, niveles y patinadores originales además de la legendaria banda sonora conformada por Rage Against The Machine, Millencolin, Dead Kennedys, The Ramones, Papa Roach y muchos más.

