El misterioso asesinato de una niña hispana en Miami en plena noche de cuarentena: su familia quiere respuestas

Una joven de 15 años recibió un disparo en la cabeza durante la madrugada del martes en Miami, según dio a conocer la policía. Los oficiales respondieron sobre las 3 de la mañana a una llamada de emergencia de un complejo residencial en el 7843 NE 10th Ave, en el barrio Upper East Side de Miami.

La policía tardó más de 12 horas en procesar toda la escena y trabajan en la hipótesis de que todo pudo ser un accidente.

From the aunt of Arya Gray, 15. Arya died in a shooting police call accidental. “Arya was a very loving and beautiful young lady. A Freshman at Miami Beach Senior High. She expressed her her personality through her style. Very creative and an over all great person.”@wsvn pic.twitter.com/MNp1hUCiP5

